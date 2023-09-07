Соскользнувший крюк пробил грудь мяснику в Петербурге

Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соскользнувший крюк пробил грудную клетку мяснику с Софийской базы в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина самостоятельно вынул его из тела и позвал на помощь. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По данным канала, инцидент произошел вечером 6 сентября. 27-летний работник местного магазина пытался разделать тушу в холодильной камере, в какой-то момент мясной крюк сорвался и с силой ударил его в грудь.

Ранее сообщалось, что столичные врачи восстановили мужчине кисть, оторванную бетономешалкой. 35-летний мужчина лишился конечности, нарушив технику безопасности. Несмотря на серьезные повреждения, хирурги восстановили кисть. Пациента уже выписали, сейчас он проходит реабилитацию.

До этого в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полуторагодовалый ребенок ошпарился кипятком и доставлен в больницу с ожогами второй степени. За ним следил дедушка, но в какой-то момент он отвлекся. Тогда-то ребенок и опрокинул на себя кружку с кипятком.

Также сообщалось о взрыве переносного зарядного устройства в петербургской гимназии № 642. Это произошло в рюкзаке у ученицы младших классов. Сама школьница не пострадала. Детей и преподавателей вывели из здания.