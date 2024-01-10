«Солнцепеки» ВС России «пробили броню» ВСУ под Купянском «Солнцепеки» группировки «Запад» ликвидировали бронетехнику ВСУ под Купянском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что стрельба велась с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра, — рассказали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что за сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили порядка 30 человек. Кроме того, российские военные уничтожили два автомобиля и две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов 15-й бригады теробороны.

Ранее самолеты оперативно-тактической авиации РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по местам временного расположения пяти бригад армии Украины на Купянском направлении. Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 осуществили авиаудары по живой силе и военной технике 14-й и 32-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады возле населенных пунктов Берестовое, Ивановка и Стельмаховка.