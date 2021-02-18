Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения

Мэр Сергей Собянин освободил от должности замглавы московского департамента здравоохранения Алексея Паламарчука. Указ градоначальника размещён на портале столичного правительства.
Паламарчука Алексея Григорьевича освободить от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, — говорится в документе.
Новым заместителем руководителя депздрава Москвы Собянин назначил Алексея Сапсая.
Ранее Собянин заявил, что в столице начались международные клинические исследования российского препарата «Спутник Лайт» — первой вакцины от коронавируса, не требующей второй прививки, сообщал NEWS.ru.