Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения

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В Москве уже четвёртую неделю фиксируется спад заболеваемости коронавирусом, причём во всех возрастных группах, включая детей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвёртую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%, —...