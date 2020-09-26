Собянин пообещал москвичам скорое включение отопления

https://static.news.ru/photo/56673868-008c-11eb-a60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон в столице начнётся уже в понедельник, 28 сентября. По его словам, досрочная подача тепла объясняется тем, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации пожилым и хронически больным москвичам рекомендовано оставаться дома, а пребывание в четырёх стенах должно быть комфортным.

Московские власти не обделят вниманием и тех немолодых горожан, кто остаётся жить на дачах. Для них возобновляется программа доставки дров по льготным ценам, написал Собянин в своём блоге.

Он уточнил, что весной-летом 2020 года заказывали дрова на дачные и садовые участки 32 тысячи москвичей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё 21 сентября распорядился начать подачу тепла в многоквартирные дома губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Такое задание он дал на заседании с зампредами регионального правительства и главами муниципалитетов.