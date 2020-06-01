Собянин обратился к москвичам с речью о голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/faa74802-a441-11ea-a1e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный градоначальник Сергей Собянин отметил важность плебисцита по поправкам к Конституции РФ, в том числе на фоне пандемии COVID-19. Текст обращения опубликован на официальном сайте столичной администрации.

Мэр пояснил, что ситуация с коронавирусом открыла недочёты в организации медицины, региональном управлении и других сферах. Из-за этого нужно стремиться к голосованию по поправкам к Конституции. Их цель — улучшить качество жизни российских граждан, а сейчас пришло время принимать важные для всего народа решения, передаёт «Политика Сегодня» слова столичного градоначальника.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Ранее Путин назначил 1 июля 2020 года днём голосования по Конституции, отвергнув идею провести референдум в один день с парадом Победы — 24 июня.

Как писал NEWS.ru, члены Центральной избирательной комиссии 2 июня проведут заседание. В ходе мероприятия они могут обсудить изменение порядка голосования по поправкам в Конституцию.