Собянин: Москва публикует все данные о смертельных случаях COVID-19

https://static.news.ru/photo/0d6d89d6-a0ed-11ea-94c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Власти Москвы публикуют все данные о смертельных случаях коронавирусной инфекции. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза — сколько умерло в этом месяце, — рассказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, все цифры открытые, любой человек может сравнить показатели с прошлым и позапрошлым годом.

Поэтому мы как не скрывали, так ничего не собираемся скрывать, — заявил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что ограничения в столице будут сохраняться до появления вакцины от коронавирусной инфекции. Собянин подчеркнул, что это не значит, что люди всё время должны будут сидеть взаперти. Он напомнил, что в городе сохраняется режим обязательного ношения масок на улице.

NEWS.ru писал, что режим самоизоляции в Москве продлён до 14 июня. Мэр считает, что рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.