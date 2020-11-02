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В Москве за сутки умерли 63 пациента с COVID-19

23:19, 02 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 63 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 53 смерти. Общее число умерших в столице достигло 6936.

По данным на утро 2 ноября, в столице было выявлено 434 205 случаев заражения, 4796 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболело 1 655 038 человек (+18 257 за последние сутки), 28 473 пациента погибло (+238 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.

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