Уничтоживший кафе под Туапсе смерч сняли на видео

Фото: Modesti Giuseppe / Tips Images/Global Look press

На кафе, расположенное в краснодарском поселке Небуг под Туапсе, налетел мощный смерч, передает Lenta.ru. Ветер сорвал металлическую штору, закрывавшую окно, и смел с полок все, что было, начиная от продуктов и заканчивая кассовым аппаратом.

В кафе в этот момент находился один человек. Ни работник, ни проходившие мимо люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что на Лазаревский район Сочи обрушился сильнейший ливень: за да часа выпало почти 90 миллиметров осадков. В Сети опубликовали кадры с затопленными дорогами и пытающимися выбраться из водяного потока машинами.