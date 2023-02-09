СК сообщил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске СК сообщил, что в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились два подъезда жилого дома

Фото: nsk.sledcom.ru

Следственное управление СК России по Новосибирской области заявило, что после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме областного центра обрушились два подъезда, а не один, как утверждалось прежде. Число пострадавших выясняется, сообщается на сайте регионального управления.

Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске, — отмечается в сообщении.

Взрыв произошел утром 9 февраля на улице Линейной. Всего в доме четыре подъезда, по 15 квартир в каждом. Известно о гибели двух человек и шести пострадавших. На месте работой следователей руководит исполняющий обязанности главы областного управления Виталий Зарипов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в Telegram уточнил, что дом обесточен, газ отключен.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о небезопасных услугах после обрушения части пятиэтажного дома в результате взрыва газа в Новосибирске. Отмечается, что максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, — лишение свободы на срок до 10 лет.