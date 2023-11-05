Подростка случайно застрелили на охоте в Алтайском крае

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Алтайском крае подростка случайно застрелили во время охоты, сообщает пресс-служба регионального СК. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Отмечается, что инцидент произошел 4 ноября. В селе Усятское Бийского района местные жители находились на охоте. Непроизвольный выстрел произошел, когда 30-летний мужчина сел в автомобиль с охотничьим ружьем, не разрядив его.

В результате произошедшего огнестрельное ранение получил находящийся на заднем сиденье машины подросток. От полученной травмы несовершеннолетний впоследствии скончался в медицинском учреждении, — пояснили в ведомстве.

Ранее житель Югры по ошибке выстрелил из ружья в 15-летнего подростка. Инцидент произошел на реке Северная Сосьва, где мужчина охотился на гусей. В результате происшествия ребенок был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Следователи намерены дать оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдению полномочий по контролю за владельцами оружия.

В феврале СК по Республике Тыва возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховного хурала от партии «Единая Россия» Эчиса-Балдира Нурзата. По версии следствия, во время охоты в местечке Хондей Эрзинского района подозреваемый увидел через тепловизор объект и принял его за животное, выстрелив из ружья. На месте было обнаружено тело 38-летнего местного жителя.