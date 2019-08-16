https://static.news.ru/photo/08864e90-c0f0-11e9-b3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Пименов/ТАСС

Экологического активиста Александра Пескова задержали силовики на станции Шиес в Архангельской области, где планируется строительство полигона для мусора из Москвы. Противника свалки обвиняют в неповиновении полиции после того, как он попытался снять на камеру прибытие вертолёта с топливом.

На площадку, предназначенную под мусорный полигон, сел первый вертолёт с топливом. Этот момент пытались зафиксировать на камеры противники строительства объекта, из-за чего произошло задержание, сообщает издание 29.ru .

По словам участников экологической вахты, Пескова задержали сотрудники ЧОП и передали представителям МВД, которые составили протокол по статье КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации».

Как сообщает издание « 7×7 », при посадке вертолёта, площадку окружили несколько охранников и около десяти полицейских. Воздушное судно приземлилось на новую площадку, оборудованную на закрытой территории.

Вечером 16 августа в лагерь защитников Шиеса приходили сотрудники ЧОП и полиции, которые потребовали убрать с территории палатки, кемпинги и другие нестационарные объекты. Таким образом силовики собрались пресечь «музыкальные посиделки» активистов, устроенные вместо отменённого фестиваля «НаШИЕСтвие».

Как писал News.ru, ранее прокуратура Архангельской области опубликовала предостережение о возможных последствиях при участии в несогласованном с властями фестивале «НаШИЕСтвие», запланированном с 15 по 18 августа рядом со стройкой мусорного объекта.