«Сибирский кот» оскорбил жителей Барнаула Скульптуру «Сибирский кот» убрали из центра Барнаула из-за жалоб горожан

Фото: Shutterstock

В Барнауле с проспекта Ленина спустя пять часов после установки демонтировали скульптуру «Сибирский кот», на которую нажаловались местные жители, пишет «Газета.ru». По словам автора работы Николы Питерского, он понимал, что скульптура неоднозначная, и изначально хотел установить ее в закрытом ночном клубе, но когда «не последние люди» дали согласие, он решил установить кота в центре города. Однако сразу после этого в соцсетях посыпались комментарии недовольных людей, и теперь «Сибирскому коту» подыскивают новое место.

Были люди, которые считают, что скульптура как-то прошла мимо них, что она порочная. Они начали нажимать на разные рычаги: «А как вы посмели? Вы бы еще ему член приделали». Хотя у кота есть гендерное отличие: я сделал просто перевернутое сердечко и кот не тянется к нему, он тянется к пузику, — пояснил автор скульптуры.

Глава Октябрьского района Барнаула Юрий Асеев сообщил изданию «Подъем», что установка монумента не была согласована с администрацией.

Автор туда самовольно поставил, — сказал Асеев.

Никола Питерский рассказал, что среди новых мест для скульптуры рассматривает летнюю террасу бара или сквер, но последний вариант также придется согласовать с властями. Художник отметил, что кроме недовольных есть «сотни людей», которые просят вернуть арт-объект обратно.

Терраса бара более спокойный вариант, без негативных отзывов. Но его будет видеть в разы меньше людей, в том числе детей, которым кот нравится. Завтра будет встреча. Вопрос — как поднять его на крышу? Вес котика — 530 килограммов, — сказал Питерский.

Ранее в Старом Осколе горожане потребовали убрать из Центра современного искусства «Быль» скульптуру «человека-выблевка», как ее прозвали местные жители. Однако глава центра Светлана Богдановская заявила, что никаких официальных жалоб на творение уральской художника Ксении Маркеловой не поступало и убирать «выблевка» не будут.