Штурмовые отряды ВС России заняли еще три квартала Артемовска

Фото: Министерство обороны РФ

Штурмовые отряды за прошедшие сутки заняли три квартала в западной части города Артемовска, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что ВДВ сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовска, — говорится в сообщении Минобороны.

Всего ВСУ за сутки потеряли 395 человек, в том числе 225 военнослужащих — на Донецком направлении. Также уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, 12 легковых автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30, четыре гаубицы Д-20 и пять беспилотников. Средствами противовоздушной обороны перехвачены десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее сообщалось, что нехватка зенитных боеприпасов у украинской армии может привести к тому, что она потеряет контроль над своим воздушным пространством. Об этом заявила обозреватель Кэтрин Филп в своей статье, опубликованной в The Times. Она ссылается на данные, полученные в результате утечки секретных документов Пентагона. По ее словам, критический момент для украинской армии может наступить уже в мае.