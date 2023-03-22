Штурм позиций ВСУ в Спорном под Донецком попал на видео

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Штурм позиций ВСУ в окрестностях Спорного под Донецком попал на видеозапись военкора «Известий» Дениса Кулаги. В нем участвовали 11 бойцов ВС РФ. В ходе боевых действий они использовали гранаты, а также смогли скрыться от атаки украинских беспилотников.

Достаточно нетипичная обстановка для здешних мест, зажали нас украинские беспилотники в этом блиндаже, выйти невозможно, — говорит Кулага.

В итоге военные ВС РФ смогли занять позиции ВСУ и передвижение по территории спорного направления стало более безопасным.

За минувшие сутки ВС РФ уничтожили около 500 военнослужащих ВСУ. Также за сутки были поражены семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три пикапа, по две гаубицы «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Д-20, а также одна американская артсистема М777.