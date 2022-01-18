Штамм «омикрон» зафиксировали в Омской области

В Омской области выявили первые 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», передаёт пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Отмечается, что два случая были завезены в область, остальные выявлены у людей, не выезжавших за её пределы. У всех пациентов болезнь протекает в форме ОРВИ.

По состоянию на 18.01.2022 в Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что один из пациентов приехал из Казахстана, ещё один — из Ханты-Мансийского автономного округа, все остальные не выезжали из региона, но посещали места массового скопления людей. В ведомстве добавили, что у всех заражённых болезнь протекает в форме лёгкого ОРВИ, они изолированы. Кроме того, обследованы лица, которые контактировали с заболевшими.

Ранее сообщалось, что штамм «омикрон» выявлен в Челябинской области, Бурятии, Хакасии, Чувашии, а также в Крыму и Красноярске.

Как сообщил начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, заболеваемость «омикроном» в России достигнет пика в феврале. По его мнению, до конца января вариация не успеет распространиться по стране, территория которой слишком велика.