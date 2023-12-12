SHOT: в Омске пытались нарушить работу заводов поджогом на железной дороге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Омске неизвестные злоумышленники пытались парализовать работу промзоны на севере города путем поджога железнодорожного оборудования, сообщает Тelegram-канал SHOT. Инцидент на работу предприятий не повлиял.

Как стало известно каналу, накануне вечером диспетчер станции Омск-Северный во время обхода обнаружила сгоревший батарейный шкаф, который обслуживает пути для грузовых поездов. Рядом также были найдены полуторалитровые пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными страницами.

Пути ведут к предприятиям «Омсельмаш», «Сибкомэлектро», «Сладонеж», «СибзаводАгро», а также нефтекомплексу. Поджог оборудования на движении грузовых поездов не отразился. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский неизвестные подожгли трансформаторную подстанцию рядом с железнодорожной станцией Есенинская. К моменту обнаружения огонь уже погас. На движение электричек инцидент никак не повлиял, так как подстанция не эксплуатировалась. Злоумышленников разыскивает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.