SHOT: в Брянской области упал беспилотник самолетного типа

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Унечском районе Брянской области был найден беспилотник самолетного типа. По информации канала, к дрону была прикреплена взрывчатка. По данным авторов, эксперты вскоре уничтожили летательный аппарат. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, БПЛА был найден в поле в двух километрах от поселка Рахманово Брянской области. В материале говорится, что внутри беспилотника был заложен кумулятивный снаряд. Устройство было уничтожено после тщательного его изучения.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что в городе Клинцы Брянской области украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на нефтебазу. По информации канала, в результате нападения пострадавших нет. Утечек и возгорания также не произошло. На месте работают аварийные службы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ночью 13 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб. Отмечается, что никто не пострадал.

Днем 13 мая в СМИ появилась информация о падении четырех воздушных судов в Брянской области — истребителей Су-34 и Су-35 и двух вертолетов Ми-8. Богомаз подтвердил падение только одного вертолета Ми-8, отметив, что в результате происшествия пострадала женщина. В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8 были сбиты. По словам Рогова, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли. Минобороны РФ число погибших не называло и факт атаки не подтверждало.