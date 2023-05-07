SHOT: полицейского заподозрили в получении взятки дешевым коньяком SHOT: в Ставропольском крае полицейского заподозрили в получении взятки дешевым коньяком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ставропольском крае полицейского заподозрили в получении взятки дешевым коньяком и десятью тысячами рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, таким образом коллега силовика пыталась добиться продвижение по службе.

По информации канала, на взятках попались два сотрудника отдела МВД по городу Невинномысску: замначальник отдела дознания и замруководителя по охране общественного порядка. По предварительным данным, женщина зашла утром в кабинет к коллеге и попросила «оказать покровительство по службе».

После того, как об инциденте стало известно, началась служебная проверка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки». Оба руководителя отрицают свою вину.

Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщил, что курганские полицейские подделали документы ради прибавки к зарплате. По информации канала, стражи порядка не хотели проходить стрельбы во время учений и подговорили коллег на преступление. Сообщалось, что полицейским сделали строгий выговор, им грозит уголовное дело о мошенничестве, а инспекторам — наказание за превышение полномочий.