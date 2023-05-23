SHOT: новые украинские ДРГ подтягиваются к Грайворонскому округу

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что в Грайворонском городском округе Белгородской области небольшие группы украинских диверсантов продолжают подтягиваться к Козинке со стороны границы. По его информации, российские силовики ведут с ними бой. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT уточняет, что в регионе работает система ПВО. По данным канала, она наносит удары по дронам-разведчикам, которые запускают Вооруженные силы Украины.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что в Брянской области объявлен сигнал «Эдельвейс» по общему сбору сотрудников правоохранительных органов. По данным канала, усиление вводится в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона. Минобороны России информацию не комментировало.