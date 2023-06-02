Беспилотники ударили по энергообъектам в Смоленской области Смоленский губернатор Анохин сообщил о ночных ударах беспилотников по двум энергообъектам

Фото: t.me/anohin67

В ночь на 2 июня беспилотники атаковали два топливно-энергетических объекта в Смоленской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, пострадавших нет. Вся энергосистема области продолжает работать штатно. На местах работают аварийные службы.

Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий, — написал смоленский губернатор.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник уточняет, что беспилотники обстреляли газовую и нефтяную станции. По информации канала, на местах обеих атак были обнаружены глубокие воронки от взрывов, повреждены объекты станций. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее SHOT сообщал, что в Смоленской области на территории санатория МВД был обнаружен беспилотный летательный аппарат с двумя видеокамерами. По информации канала, БПЛА был также снабжен аккумулятором и антенной. Взрывных устройств на нем не было. Минобороны эту информацию также не комментировало.