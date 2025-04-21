Школьник внезапно умер на перемене без видимых причин В Красноярске 12-летний школьник внезапно умер на перемене без видимых причин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи

В Красноярске 12-летний мальчик внезапно скончался на перемене после урока «Основы духовно-нравственной культуры народов России», сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, школьник не страдал какими-либо хроническими заболеваниями и не жаловался на состояние здоровья.

Инцидент произошел в школе № 16: мальчик резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учителя вызвали бригаду скорой помощи, однако подросток умер еще до приезда медиков. Одноклассники уверяют, что за пять минут до гибели подросток чувствовал себя прекрасно и играл в компании остальных учеников.

В ходе предварительного осмотра на теле не обнаружено никаких повреждений. Для установления точной причины смерти мальчика будет проведено судебно-медицинское исследование. Делом занимается ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее в Башкирии 13-летний подросток умер после тренировки по футболу. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Следственный отдел по городу Ишимбаю проводит проверку по факту смерти.