Школьник пролез в узкую трубу и спас пятерых щенков от смерти

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Девятилетний Андрей Шакиров из города Березовского смог пролезть в десятиметровую узкую трубу и вытащить оттуда пятерых застрявших щенков, рассказала директор благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новосёлова. По её словам, в трубе было настолько узко, что залезть туда мог только совсем маленький ребёнок, пишет «КП-Екатеринбург».

Мне знакомые стали говорить: «Даже не смей писать о том, что ищешь детей, которые туда пролезут». Но я написала, и мне посыпались отклики. Первая девочка, которая полезла в трубу, была напугана и вылезла. Затем наш доброволец Андрюшка отважно, с фонариком, под нашим руководством пролез и достал бедняжек, — рассказала Новосёлова.

Волонтёр добавила, что мальчик полез в трубу в специальных перчатках, чтобы не пораниться и не отморозить руки. Подобная «вылазка» была предварительно согласована с мамой мальчика Юлией. Из всего помёта щенков хозяев удалось найти только троим, призналась Новосёлова.

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