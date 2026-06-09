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09 июня 2026 в 14:20

Школьницу под таблетками отправили в больницу из-за галлюцинаций

Школьница из ХМАО попала в больницу с передозировкой таблетками перед экзаменом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В ХМАО 16-летний подросток попала в больницу из-за передозировки антидепрессантов, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, девушка испытывала сильную тревогу перед экзаменом.

SHOT рассказал, что школьница якобы смешала выписанные психиатром антидепрессанты с таблетками для лечения болезни Паркинсона и сильно превысила дозу. У девушки начались галлюцинации — ее доставили в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске полиция и волонтеры разыскивают 10-летнюю девочку, которая ушла гулять 7 июня и не вернулась домой. По данным в ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу, мать пропавшей обратилась в дежурную часть 8 июня около 23:00 по местному времени (21:00 мск).

Также стало известно, что в Якутии пропал трехлетний ребенок. Мальчик находился во дворе частного дома в селе Арылах вместе с родителями, но остался без присмотра и ушел с участка. Были найдены следы, ведущие к реке Ботуобуйа. Все жители села включились в поисковые мероприятия, некоторые из них отправились на спасательной лодке вниз по реке.

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