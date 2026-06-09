Школьницу под таблетками отправили в больницу из-за галлюцинаций Школьница из ХМАО попала в больницу с передозировкой таблетками перед экзаменом

В ХМАО 16-летний подросток попала в больницу из-за передозировки антидепрессантов, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, девушка испытывала сильную тревогу перед экзаменом.

SHOT рассказал, что школьница якобы смешала выписанные психиатром антидепрессанты с таблетками для лечения болезни Паркинсона и сильно превысила дозу. У девушки начались галлюцинации — ее доставили в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске полиция и волонтеры разыскивают 10-летнюю девочку, которая ушла гулять 7 июня и не вернулась домой. По данным в ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу, мать пропавшей обратилась в дежурную часть 8 июня около 23:00 по местному времени (21:00 мск).

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