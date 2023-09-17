Школьница выпрыгнула из окна, чтобы спастись от домогательств пьяного отца SHOT: в Орехово-Зуево девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Орехово-Зуево 15-летняя школьница выпрыгнула из окна первого этажа, чтобы спастись от домогательств пьяного отца, сообщает Telegram-канал SHOT. Подросток обратился в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Инцидент произошел в ночь на 17 сентября. Пьяный 34-летний отец попросил свою 15-летнюю дочь лечь к нему в кровать, та согласилась. После этого он стал трогать ее за интимные места. Школьница вскочила с кровати и выпрыгнула в окно, после чего побежала к парню.

Пострадавшая жила с отцом и мачехой. Помимо нее, в семье было еще четверо детей: трехлетний и шестилетний мальчики от отца, а также 13-летняя и 17-летняя дочери мачехи.

Ранее сотрудницу театра при Дворце творчества «Хорошево» в Москве заподозрили в домогательствах в отношении девятиклассницы. Школьница сама рассказала о случившемся родителям, после чего те написали заявление на помощницу руководителя театра. В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, подозреваемая задержана.