Сотрудницу московского театра заподозрили в домогательствах до школьницы

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Сотрудницу театра при дворце творчества «Хорошево», расположенного в Москве, заподозрили в домогательствах в отношении девятиклассницы, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, школьница сама рассказала о случившемся родителям, после чего те написали заявление на помощницу руководителя театра. В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, подозреваемая задержана.

Пострадавшая школьница утверждает, что приходила к 39-летней женщине домой с апреля до конца августа этого года. По словам 15-летней девочки, в этот период у них были «слишком близкие отношения». Школьница призналась родителям в произошедшем спустя несколько дней после последней встречи. Против сотрудницы театра завели уголовное дело по статье 134 Уголовного кодекса РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет». Женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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