Школьница повалила на землю и избила сверстницу из-за ревности к парню Школьница избила сверстницу в Пермском крае из-за ревности к парню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученица средних классов одной из школ Александровска в Пермском крае жестоко избила свою сверстницу из-за ревности к парню, сообщает RT. На опубликованных кадрах девочка бьет кулаком по телу и голове лежащую на земле соперницу.

Вокруг девочек бегают одноклассники, некоторые из которых пытаются остановить нападающую. За попытки помешать продолжить избиение школьница угрожает подраться и с другими очевидцами. На кадрах также видно, что пострадавшая девочка не отвечает обидчице и лишь закрывает уязвимые части тела руками.

В региональном управлении МВД сообщили, что всех участников драки поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось о драке между учеником пятого класса подмосковной школы со старшеклассниками. Подростки пытались затащить ребенка в класс, однако тот упирался руками в дверной косяк. Один из участников конфликта решил захлопнуть дверь, что привело к травме — мальчику оторвало фалангу пальца.

Врачам не удалось пришить ее обратно. Пострадавшему ребенку пришлось провести несколько дней в больнице. Теперь решается вопрос о протезировании.