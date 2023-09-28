Пятикласснику в подмосковной школе оторвали палец во время драки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученик пятого класса в подмосковной школе остался без пальца после конфликта со старшеклассниками, сообщает Telegram-канал «Это Дмитров, детка!». По данным канала, подростки пытались затащить мальчика в класс, но тот стал упираться руками, в этот момент один из участников драки захлопнул дверь.

По данным канала, врачам не удалось пришить ребенку фалангу, сейчас он находится в больнице, решается вопрос о протезировании.

Ранее детский психолог Наталья Наумова объяснила NEWS.ru, что школьники зачастую выстраивают сложные отношения с одноклассниками, потому что недостаточно хорошо воспринимают ситуацию и ведутся на провокации. По ее словам, родителям нужно деликатно подойти к этому вопросу, в первую очередь стоит поддержать и воодушевить ребенка, ни в коем случае не критикуя его.

В четверг, 28 сентября, стало известно, что девятилетий школьник в Каспийске сообщил по телефону полиции о заложенной бомбе в одном из классов. Школу проверили, ничего взрывоопасного не нашли.

Местоположение минера оперативно вычислили. Как оказалось, звонок он совершил из дома в тот момент, когда мать отвлеклась. С ним и родителями провели воспитательную беседу.

До этого во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника во время урока. На кадрах в Сети видно, как мужчина бьет мальчика кулаком в лицо, после начинает душить. Возбуждено уголовное дело.