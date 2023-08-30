Шапша сообщил о новой атаке беспилотника ВСУ на Калужскую область

Еще один украинский беспилотник был сбит силами ПВО на территории Дзержинского района Калужской области, сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате нападения пострадавших и разрушений нет.

Сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — написал Шапша.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтяной завод в поселке Полотняный Завод Калужской области. По информации канала, дрон рухнул в пустой резервуар для хранения нефтяных продуктов, после чего произошел пожар. Его удалось вовремя потушить, пострадавших нет. Минобороны России информацию не комментировало.

SHOT пишет, что в это же время силы ПВО сбили беспилотник вблизи деревни Пищалово Калужской области, на месте падения дрона образовалась семиметровая воронка. Жертв также удалось избежать.

Ранее сообщалось о взрыве в здании городского Следственного управления СК России в Брянске. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В администрации Брянска уточнили, что в результате атаки украинских беспилотников в здании СК были выбиты окна.