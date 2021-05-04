Хуснуллин: съезды с трассы «Таврида» к морю построят к 2024 году

https://static.news.ru/photo/9e149592-acfe-11eb-8b1d-96000091f725_660.jpg Фото: rosavtodor.gov.ru

Съезды к морю с федеральной трассы «Таврида» в Крыму находятся в стадии проектирования. Предполагается, что они будут построены к концу 2023 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правительства Марата Хуснуллина.

В ходе рабочего визита на полуостров вице-премьер обсудил с руководством региона наиболее важные проблемы.

У нас четыре съезда предусмотрено, один съезд до Феодосии мы будем делать за счёт федерального бюджета, Росавтодор. Остальные съезды — заказчиком будет республика Крым, — рассказал Хуснуллин.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на строительство съездов с трассы «Таврида» к морю федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя предусмотрено 95 млрд рублей.

Строительство четырёхполосной трассы началось в мае 2017 года. Она должна соединить Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Общая протяжённость дороги составит 250,7 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Движение автотранспорта на первом участке от Керчи до Симферополя запустили 31 декабря 2018 года. Официально трасса была открыта в августе 2020 года.

Сейчас продолжается строительство восьмого участка «Тавриды» — от примыкания к Президентской дороге до Ялтинского кольца. Этот этап должен быть завершён до декабря 2021 года. Однако, по словам Хуснуллина, не исключено, что это произойдёт раньше.