Путин открыл движение на новой автотрассе «Таврида» в Крыму

https://static.news.ru/photo/3eb56762-e863-11ea-9e25-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Крыму открыто движение по реконструированной федеральной автомобильной трассе «Таврида». Первым по ней проехал президент Владимир Путин, сообщил на торжественной церемонии министр транспорта Евгений Дитрих.

Он подчеркнул, что строительство «замечательной трассы» стало долгим трудом, который наконец-то завершён.

Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки, — цитирует Дитриха ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, Путин проехал за рулём президентского «Ауруса» по пятому участку автострады. Сев в лимузин, глава государства пристегнулся, «чтобы не пришлось платить штрафы». Полотно автомагистрали российский лидер оценил высоко.

Современный объект, удобный и красивый, — отметил Путин.

«Таврида» — четырёхполосная трасса, соединяющая Керчь и Севастополь с Крымским мостом. Её общая протяженность составляет 250,7 километра. Дорога призвана стать основой развития всей транспортной системы полуострова. Генеральная реконструкция, а на большинстве участков — строительство новой дороги — началось в 2017 году. Стоимость проекта превысила 140 млрд рублей. Средства были выделены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками. Это позволяет значительно сократить время в пути. Проезд автотрассе от Керчи до Симферополя, по расчетам министерства транспорта Крыма, займёт около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трёх.

Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Полное завершение строительства запланировано на конец 2023 года. При этом пространства для работы ещё много. Проезжая по участку трассы, Путин заметил, что ещё предстоит «съезды сделать, поскольку, когда идёт туристический поток, люди же не в Симферополь едут».

Помощник главы государства Игорь Левитин заверил, что ответвления в другие города и муниципалитеты Крыма будут построены от автострады «Таврида» до 2024 года.

Сегодня президент утвердил программу до 2024 года, когда от этой трассы разойдутся дороги такого же уровня в крупные города и муниципалитеты, — сказал он.

Левитин добавил, что все россияне «получили свободный доступ на юг, в Крым», а Черноморское побережье — «хорошую трассу от Сочи до Севастополя».