Семь человек пропали без вести после взрыва в Нижневартовске Губернатор Югры Комарова: семь человек пропали без вести после взрыва в Нижневартовске

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска/РИА Новости

Семь человек продолжают оставаться пропавшими без вести после взрыва дома в Нижневартовске, сообщила в эфире «России 24» губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. По ее мнению, пропавшие могут до сих пор находиться под завалами дома. До тех пор, пока все работы на месте не закончатся, говорить об их смерти рано, считает губернатор.

Семь человек, по заявлению родственников, находятся в розыске. Работа по разбору завалов очень сложная, — сказала Комарова.

Она добавила, что двое госпитализированных в Сургут находятся в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел накануне вечером. В результате погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семь числятся без вести пропавшими, в том числе четверо детей. В городе веден режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что взрыв привел к обрушению второго и третьего этажей в доме. Глава МЧС Александр Куренков назвал образовавшийся завал серьезным. По его словам, сначала спасателям нужно разобрать крышу, а потом уже поэтажно спускаться к основному завалу и извлекать всех, кто там может оставаться. Министр рассказал, что спасатели постоянно устраивают минуту тишины, а в поиске людей задействованы кинологи с собаками.