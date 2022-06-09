Село Хотмыжск в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Фото: vk.com/hotm_gorod_chudes

Белгородское село Хотмыжск обстреляли со стороны Украины, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, повреждены несколько домов.

В трёх домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы. Сейчас на месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории. Постараемся завтра начать восстановительные работы, — написал он.

Белгородская область несколько раз подверглась обстрелам с территории Украины. Так, в апреле под ударами оказались села Журавлевка и Сподарюшино, в результате чего были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, пострадал один человек. 31 мая Белгородский маслозавод, расположенный в поселке Политотдельский, подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате чего были повреждены склады и производственные помещения.

В регионе введен «желтый» уровень террористической опасности, который власти продлили 25 мая. Ограничения будут действовать до 9 июня.