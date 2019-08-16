Фото: Владимир Иванов/РИА Новости

Движение автотранспорта по Транскавказской автомагистрали, которая связывает Россию с Южной Осетией, запрещено из-за схода на неё селевого потока.

На участке Транскавказской автомагистрали Бурон — Нар запрещено движение всех автотранспортных средств на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, — сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Северной Осетии.

Ранее News.ru писал, что селевой поток сошёл в Гумбетовском районе Дагестана. Он привёл к разрушениям в посёлках Нижнее Инхо, Верхнее Инхо, Килятль и Читль.

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