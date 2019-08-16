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Экологического активиста Александра Пескова задержали силовики на станции Шиес в Архангельской области, где планируется строительство полигона для мусора из Москвы. Противника свалки обвиняют в неповиновении полиции после того, как он попытался снять на камеру прибытие вертолёта с топливом.

На площадку, предназначенную под мусорный полигон, сел первый вертолёт с топливом. Этот момент пытались зафиксировать на камеры противники строительства объекта, из-за чего произошло задержание, сообщает издание 29.ru. По словам участников...