https://static.news.ru/photo/a1c9cb56-c111-11e9-85f5-fa163e074e61_660.jpgФото: Владимир Иванов/РИА Новости
Движение автотранспорта по Транскавказской автомагистрали, которая связывает Россию с Южной Осетией, запрещено из-за схода на неё селевого потока.
На участке Транскавказской автомагистрали Бурон — Нар запрещено движение всех автотранспортных средств на участке Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, — сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Северной Осетии.
Ранее News.ru писал, что селевой поток сошёл в Гумбетовском районе Дагестана. Он привёл к разрушениям в посёлках Нижнее Инхо, Верхнее Инхо, Килятль и Читль.