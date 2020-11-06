Сбой подачи кислорода произошёл в COVID-госпитале в Курске

https://static.news.ru/photo/27ae500c-202f-11eb-a720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В курском COVID-госпитале, организованном на базе роддома, произошёл сбой подачи кислорода. В результате 38 тяжёлых пациентов были переведены в одну из горбольниц, БСМП и областную клиническую больницу.

В COVID-госпитале остались 87 пациентов, из которых в кислороде нуждаются 15. Пациентам средней тяжести кислород подаётся из баллонов под контролем медиков. В ближайшее время этих больных также переведут в БСМП, рассказали изданию «Подъём» в региональном комитете здравоохранения.

Там также отметили, что смерть 69-летнего мужчины, о которой сообщали местные СМИ, с инцидентом не связана. Кислород во время сбоя подавался всем нуждающимся в этом пациентам, в том числе и ему.

В комитете добавили, что причиной сбоя стала неисправность системы в газификаторе. В настоящее время она устраняется.

Ранее NEWS.ru писал, что в челябинской больнице, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусом, произошёл взрыв в помещении, где хранились кислородные баллоны. В результате отключения кислородной поддержки скончались два пациента.