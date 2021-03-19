Самолёт из Антальи вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону

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Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из турецкой Антальи в Москву, по технической причине вынужденно сел в аэропорту Ростова-на-Дону. Пострадавших нет, на месте работают технические специалисты.

Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья — Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы перевозчика.

По информации «Уральских авиалиний», на борту самолёта находились 194 пассажира. В данный момент решается вопрос, нужен ли резервный борт для их доставки в Москву.

Как писал NEWS.ru, накануне появилось видео аварийной посадки бизнес-джета в столичном аэропорту Внуково. По предварительным данным, у самолёта сломалась одна стойка шасси. По данным СМИ, частный самолёт выполнял рейс из Литвы, на его борту находились только члены экипажа. При его заходе на посадку левая стойка шасси не выпустилась, и самолёт, приземлившись, завалился на бок. Пострадавших нет. Кому принадлежит бизнес-джет, пока неизвестно.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково совершил экстренную посадку самолёт Airbus A320 авиакомпании «Ямал». Он следовал рейсом Москва — Салехард. Пилоты запросили полосу для аварийной посадки в связи со срабатыванием датчика неисправности приборов. На борту в этот момент находились 111 пассажиров, никто не пострадал.