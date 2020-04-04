Салоны оптики будут работать в Москве во время режима повышенной готовности

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Глава Оренбургской области Денис Паслер с понедельника допустил к работе организации из ряда отраслей. Главным условием он назвал строгое соблюдение санитарных норм при режиме самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее Паслер говорил о том, что карантинные меры продлятся в регионе до 12 апреля. Внесены изменения в указ о мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции. С...