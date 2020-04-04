Салоны оптики будут работать в Москве во время режима повышенной готовности

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который разрешает работу салонов оптики во время режима повышенной готовности.
Временно приостановить до 1 мая работу объектов розничной торговли, за исключением специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и офтальмологические изделия, — говорится в документе.
Ранее Сергей Собянин обязал столичные предприятия и учреждения подготовить для клиентов и служащих условия для соблюдения мер социального дистанцирования. Необходимо обеспечивать социальное дистанцирование в 1,5 метра между работниками и посетителями, а также проводить дезинфекцию.
NEWS.ru писал, что некоторые жители Москвы стали целыми семьями гулять по крышам из-за режима самоизоляции.
Сергей Собянин ввёл режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Дом можно покидать для похода на работу, до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгуливать собаку или выносить мусор. Запрещено собираться группами.
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