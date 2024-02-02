Сальдо предупредил о провокациях в Херсонской области на выборах президента Сальдо: в ходе выборов президента со стороны Киева возможны любые провокации

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В ходе выборов президента России в Херсонской области возможны различного рода провокации со стороны Киева, заявил глава региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, задачей местных властей является обеспечить максимальную безопасность во время голосования.

Несомненно, будут провокации различного рода. <...> И обстрелы могут быть, и разговоры о том, что не надо приходить на избирательный участок — он заминирован, или вообще выборы отменили на нашей территории. Все что угодно возможно. <...> Наша задача сейчас — сделать все для того, чтобы выборы были максимально безопасны для тех, кто будет голосовать, — сказал губернатор.

Он выразил уверенность в том, что помехи со стороны украинских властей на результатах голосования в регионе не отразятся. Сальдо также предположил, что итоги выборов главы государства «будут очень даже впечатляющими».

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что около 465 тысяч человек подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента. Кроме того, еще 80 тысяч граждан отправили заявления для участия в избирательном процессе по месту нахождения через «Мобильного избирателя».

Эксперты предполагают, что до дня голосования на президентских выборах дойдут четыре зарегистрированных на сегодняшний день кандидата. По их мнению, это будут нынешний глава государства Владимир Путин, а также кандидаты от партий Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.