Сахалинскому чиновнику выписали штраф за браконьерство

https://static.news.ru/photo/c529dd32-99e4-11ea-bad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гусев/facebook.com

Глава Охинского района на Сахалине Сергей Гусев попался на нарушении правил охоты на уток и заплатит штраф.

По словам чиновника, вместе со своим другом он занимался добычей пернатых в общедоступных охотничьих угодьях. Когда их остановили для проверки инспекторы лесничества, выяснилось, что охотники превысили норму отстрела, составляющую пять особей в день на человека.

Гуев пояснил, что перестрел составил четыре особи. При этом он отметил, что добытые сверх нормы утки — подобранные им подранки, которых бросили другие охотники.

Но штраф я оплачу, поскольку протокол об административном правонарушении составлен и предписание необходимо выполнять, — сказал глава района РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в феврале в Азовском море было задержано украинское рыбацкое судно. Его экипаж занимался незаконной добычей камбалы-калкана.