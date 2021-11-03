Руководство региона ответило на массовое увольнение врачей скорой помощи

В Еврейской автономной области уволилось 26 сотрудников скорой помощи, 13 из которых — медперсонал. Восемь фельдшеров и пять медсестёр из бригад приняли такое решение из-за требования вакцинироваться. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики губернатора региона. Согласно предоставленным им сведениям, оставшаяся часть работников из этого списка — уборщицы и водители. При этом в Облученском районе нет проблемы с недостатком медперсонала и средств, рассказали в руководстве региона. В случае необходимости они будут перераспределены по территории, чтобы на населении не сказалась данная ситуация.

Здесь функционируют ещё три полноценные отделения скорой, отделения неотложной помощи, сформированные при ЦРБ, доступно реагирование санитарной авиации, — уточнили в администрации.

По данным властей, во всех отделениях скорой помощи на сегодня привито 90% персонала, а желание уволиться является законным в том случае, если нет желания вакцинироваться.

Это не единственный случай увольнения медицинских сотрудников в регионе. До этого в Облучье 15 человек, составляющих коллектив одной из станций скорой помощи, отказался от прививок против коронавируса. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, в регионе должно быть привито 80% всех сотрудников до 15 ноября.

По мнению руководителя профсоюза фельдшеров и работников скорой помощи Дмитрия Белякова, нехватка медперсонала может привести к ухудшению качества оказываемой помощи. На данный момент в ЕАО и ряде других российских регионов уже есть недостаток медбригад и работников больниц.

Один человек, по большому счёту, это убийца. Он не спасет больного, даже если он всё знает, всё умеет, критического больного он спасти не сможет, — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что ещё 12 сотрудников скорой из Пашково также написали заявления об увольнении.