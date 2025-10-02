Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:30

Россиянин жестоко избил таксиста гаечным ключом

В Липецке таксисту нанесли тяжелые травмы гаечным ключом после спора об оплате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жестокое нападение с гаечным ключом на водителя такси произошло в Липецке после спора об оплате поездки, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент случился глубокой ночью 20 июля, когда 60-летний водитель вез компанию пассажиров из развлекательного заведения. Причиной конфликта стало нежелание клиентов рассчитаться за услуги наличными денежными средствами.

Испугавшись агрессивного поведения пассажиров, пожилой таксист достал из автомобиля гаечный ключ для самозащиты. Однако 30-летний злоумышленник вырвал инструмент из его рук и начал наносить многократные удары по голове пенсионера.

В результате нападения потерпевший с полученными травмами был экстренно госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. Согласно заключению медиков, здоровью таксиста был причинен тяжкий вред.

На время проведения следственных действий суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее в Липецкой области суд приговорил к 24 годам колонии особого режима педофила-рецидивиста. Следствие доказало его вину в преступлениях против 35 детей. Злоумышленник искал своих жертв в соцсетях, втирался в доверие, а после шантажировал.

