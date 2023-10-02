Россиянин вербовал бойцов в «Азов», но ему помешали силовики Жителя Подмосковья арестовали по подозрению в вербовке бойцов в «Азов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Басманный районный суд города Москвы арестовал обвиняемого в вербовке бойцов в украинскую бригаду «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда. Мужчина вовлекал людей в запрещенную организацию через интернет.

Следственный комитет считает, что 47-летний россиянин в период с мая 2022 года по сентябрь 2023 года являлся участником «Азова». Силовики выяснили, что мужчина «доводил не менее 12 лицам информацию с высказываниями, выражающими побуждение к совершению действий, связанных с насилием, причинением вреда и ущерба, а также о необходимости совершения таких действий под его личным инструктажем». Отмечается, что россиянин действовал не один, но установить соучастников пока не удалось.

СК настоял на аресте мужчины, поскольку он имеет два действующих загранпаспорта, а значит, может скрыться от правоохранительных органов, если останется на свободе.

Сам мужчина вину признал частично. Он подчеркнул, что лично не является участником каких-либо запрещенных организаций. Он просил избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий, а не арест, но суд счел его доводы недостаточно основательными. Адвокат россиянина уже подал апелляционную жалобу на арест.

В отношении жителя Подмосковья СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности с использованием интернета). Ему вменяется в вину два эпизода преступной деятельности. Обвиняемый уже был судим.

Ранее один из российских офицеров рассказал, что украинские спецслужбы пытаются вербовать бойцов ВС РФ через WhatsApp. По его словам, когда с ним связались, он доложил о случившемся вышестоящему командованию — оно передало информацию силовикам.