Спецслужбы Украины нашли новый способ вербовки российских офицеров РИА Новости: спецслужбы Украины пытаются вербовать бойцов ВС РФ через WhatsApp

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из российских офицеров рассказал РИА Новости, что украинские спецслужбы пытаются вербовать бойцов ВС РФ через WhatsApp. По его словам, когда с ним связались, он доложил о случившемся вышестоящему командованию — оно в свою очередь передало информацию силовикам.

По его словам, ни командиры, ни сотрудники спецслужб не предъявили к нему никаких претензий. Вместе с тем, дальнейший диалог с неизвестным продолжился под контролем российских силовиков, отметил офицер.