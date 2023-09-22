Один из российских офицеров рассказал РИА Новости, что украинские спецслужбы пытаются вербовать бойцов ВС РФ через WhatsApp. По его словам, когда с ним связались, он доложил о случившемся вышестоящему командованию — оно в свою очередь передало информацию силовикам.
По его словам, ни командиры, ни сотрудники спецслужб не предъявили к нему никаких претензий. Вместе с тем, дальнейший диалог с неизвестным продолжился под контролем российских силовиков, отметил офицер.
С ними также завязалась переписка по мессенджеру в WhatsApp, в ходе которой они за денежное вознаграждение предлагали мне предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных, наблюдательных пунктов, — рассказал военнослужащий.