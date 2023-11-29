Россиянин пытался взорвать военкомат в Воронеже Сотрудники ФСБ задержали россиянина, готовившего теракт по заданию с Украины

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военкомате Воронежа, который намеревался совершить гражданин России, завербованный украинской террористической организацией, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Злоумышленник заключен под стражу.

Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства задержанного силовики обнаружили его переписку с украинскими вербовщиками и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что жителю Вологодской области вынесли приговор по делу о подготовке теракта, который он намеревался совершить в сентябре прошлого года в участках полиции. Мужчине было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.