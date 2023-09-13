Российский военный рассказал о потерях ВСУ на Авдеевском направлении Российский военный: ВСУ теряют под Авдеевкой до 60–70 человек в день

Фото: МО Украины

Неудачные контратаки ВСУ на Авдеевском направлении (ДНР) приводят к ежедневным потерям до 60–70 украинских военных, сообщил боец 1-й Славянской бригады с позывным Водолаз в интервью РИА Новости. Эти потери включают как погибших, так и раненых.

Из-за того что у них происходит постоянный «накат», мы их уничтожаем. У нас бывает, что мы их уничтожаем до 60–70 человек в день — «двухсотыми» (убитыми. — NEWS.ru) и «трехсотыми» (ранеными. — NEWS.ru)), — заявил боец.

Он также отметил, что в безвыходной ситуации на передовой линии украинские силы прибегают к тактике устрашения и обстрелов мирных районов в городах ДНР. Эти действия, по его мнению, свидетельствуют о том, что ВСУ осознали свое поражение и пытаются действовать агрессивно. Однако он утверждает, что после десятилетия конфликта жители региона уже не поддаются устрашению

Ранее Зеленский в интервью CNN заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда», поскольку украинская армия уже потеряла много людей. 10 сентября президент Украины заявил в интервью журналу Economist, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Он предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.