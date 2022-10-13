Российский пенсионер установил мировой рекорд по приседаниям Перенесший шесть операций пенсионер из Ростовской области побил мировой рекорд по приседаниям

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Перенесший шесть операций после тяжелой травмы бывший 60-летний шахтёр из города Белая Калитва Геннадий Мисиков установил мировой рекорд по приседаниям. Пенсионер присел шесть тысяч раз подряд за шесть часов — этот результат признали лучшим во всём мире, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Установка рекорда по приседаниям состоялась ещё в августе. Бывший шахтёр, перенесший шесть операций после тяжёлой травмы на производстве, не отчаялся и не сдался, а наоборот, еще больше стал бороться за жизнь, занявшись профессиональным спортом. После четырёх переломов пенсионер стал пауэрлифтером и ранее уже установил девять рекордов.

В этот раз пенсионер устанавливал свой рекорд в знойную жару, с десяти вечера до четырёх утра, присев за это время шесть тысяч раз подряд. При этом при установке мирового рекорда мужчина ни разу не делал перерыва на отдых и даже не пил, поскольку переживал, что кто-то усомнится в честности его результата.

После тысячи приседаний у меня начала болеть спина, стало «стрелять» в пояснице. Мне предложили сделать укол обезболивающего, но я отказался. Не хотел, чтобы кто-то подумал, что употребляю допинг, — поделился мировой рекордсмен.

Пенсионер также признался, что сделал ошибку: он начал приседать на резиновом коврике, а на такой поверхности выполнять упражнения тяжелее. Однако, даже несмотря на дополнительную нагрузку, мужчина не стал останавливаться и продержался до четырёх часов утра.

Фитнес-модель Дарья Бондаренко ранее рассказала: чтобы накачать пресс, недостаточно выполнять особые упражнения, необходимо также избавиться и от жировой прослойки. По её словам, этого можно добиться путем составления специального рациона питания с дефицитом калорий.