Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском

Фото: Минобороны РФ

Гранатометные отделения 1-й гвардейской танковой армии военной группировки «Запад» пресекли попытку атаки пехоты Вооруженных сил Украины на позиции России на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны. Об активности противника сообщили разведчики с беспилотником.

Расчет БПЛА разведывательного подразделения на данном направлении вскрыл передвижение военнослужащих ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. Противник пытался тайно пробраться ночью группой к нашим позициям, — уточнили в ведомстве.

После обнаружения группы ВСУ, гранатометные расчеты прибыли на свои огневые позиции. Точными выстрелами они предотвратили попытку прорыва оборонительной линии.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС России в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на Белгород ударили по военным объектам в Харькове. Помимо этого, были ликвидированы представители ГУР и ВСУ, планировавших теракт в российском регионе. В ведомстве добавили, что в месте поражения находились до 200 иностранных наемников, которых хотели задействовать в террористических рейдах на территории РФ, граничащей с Украиной.