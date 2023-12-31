ВС России ответили ВСУ на удары по Белгороду Минобороны России сообщило об ударах по военным объектам ВСУ в Харькове

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ВС России в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на Белгород ударили по военным объектам в Харькове, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, уточнили в ведомстве, были ликвидированы представители ГУР и ВСУ, которые планировали теракт в российском регионе.

В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, — сказали в МО.

В ведомстве добавили, что в месте поражения находились до 200 иностранных наемников, которых хотели задействовать в террористических рейдах на территории РФ, граничащей с Украиной. В результате действий ВС России противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, уточнили в МО.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число людей, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, возросло до 24 человек. По его словам, в настоящий момент среди пострадавших числятся 108 граждан. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнил Гладков. Глава региона добавил, что повреждения получили 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладения и семь социальных объектов. Гладков отметил, что ведутся работы по оценке ущерба.