Росавиация продлила запрет на полеты на юг России Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов до 6 июня

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Росавиация продлила временное ограничение полётов в 11 российских аэропортов. Мера будет действовать с 31 мая по 6 июня.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения коснутся аэропортов, расположенных в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Ведомство рекомендует авиаперевозчикам организовать альтернативные маршруты с использованием пунктов в Сочи, Волгограде, Минеральных Вод, Ставрополе и Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил улучшить ж/д сообщение из-за закрытых аэропортов. Глава государства отметил, что особенно важно обеспечить бесперебойную работу пассажирского сообщения к черноморским курортам.