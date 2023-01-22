Рогов сообщил об активном наступлении российской армии в Запорожье Рогов: российская армия наступает в Запорожье на Орехов и Гуляйполе

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Российская армия продолжает наступление в Запорожской области в районе городов Орехов и Гуляйполе, заявил член совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ сохраняют инициативу в ходе своего продвижения.

Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск, — сказал Рогов.

21 января он сообщил, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.

По словам Рогова, российской армии также удалось взломать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он добавил, что на данный момент основная линия обороны украинских сил выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.