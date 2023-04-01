Рогов рассказал о скоплениях сил ВСУ в Запорожье для форсирования Днепра

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины скопили большое количество бойцов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские войска намерены форсировать Днепр.

Киевский режим скопил большое количество боевиков в районе села Разумовка, обученных для форсирования Днепра и захвата в том числе Запорожской АЭС, — сказал Рогов.

Он добавил, что российские силы нанесли превентивные удары по скоплениям украинских войск в районе населенного пункта Разумовка. Таким образом, ВС РФ удалось пресечь попытки выдвижения диверсантов.

Ранее Рогов сообщил о появлении наемников из Германии на запорожском участке фронта, где они сражаются на стороне Вооруженных сил Украины. Как он отметил, возраст бойцов — около 20 лет. По словам Рогова, на этом участке фронта часто слышны радиоперехваты с польской речью, что может указывать на присутствие и польских наемников в данном районе.